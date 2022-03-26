На Вінниччині чоловік зламав сторінки людей у соцмережах і збирав обманом гроші

Кіберполіція Вінниччини викрила чоловіка, який зламував сторінки у соціальних мережах для організації фейкового збору грошей.

25-річний вінничанин зламував особисті сторінки користувачів та від їхніх імен розміщував публікацію про збір грошей.

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Зловмисник вдавав, що збирається на фронт, через що йому терміново потрібна фінансова допомога на покупку амуніції.

Друзі користувачів зламаних облікових записів надсилали гроші на власну банківську картку зловмисника. За декілька днів фігурант "назбирав" близько 60 тисяч гривень, які витратив на власні потреби.

Наразі кіберполіція встановлює, як фігурант отримував доступ до акаунтів користувачів. За попередніми даними, зловмисник використовував фішингові посилання.

для захисту акаунтів соцмереж від зламу створюйте надійні, складні паролі та не використовуйте однаковий пароль для декількох ресурсів. Також не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, а для додаткового захисту – вмикайте двофакторну автентифікацію.

Слідчі Вінницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.