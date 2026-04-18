На Вінниччині прикордонники виявили колесо із "запчастинами до літаків"

У Вінницькій області прикордонники виявили колесо автомобіля із запчастинами для літаків. Водій намагався проїхати через пункт пропуску "Могилів-Подільський"

Водія буквально "нафарширував" запасне колесо незвичним вантажем. Про це повідомили в ДПСУ.

Як водій намагався провезти запчастини для літаків?

Під час огляду автомобіля, прикордонники та представники митної служби виявили, що водія запхав запчастини для літаків у запасне колесо машини.

ДПСУ вилучили колесо, у якому зберігалися авіаційні запчастини: дивіться відео

ДПСУ заявили, що у колесі водій намагався перевезти 72 деталі, які схожі на запчастини для авіаційних двигунів.

Предмети було вилучено встановленим порядком. Про виявлення повідомлено правоохоронні органи, тривають слідчі дії,

– заявили в ДПСУ.

