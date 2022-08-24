На Вінниччині під час масштабної тривоги спрацювала ППО: ворожий об'єкт знищено

У Вінницькій області під час масштабної повітряної тривоги чули звуки вибухів. Це результат роботи ППО.

Станом на 16:05 у багатьох регіонах триває повітряна тривога, тому необхідно перебувати в укриттях. Про успішно роботу Протиповітряної оборони повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

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ППО знищила ворожий об'єкт

Близько 15:57, за більш ніж 10 хвилин після оголошення на Вінничині повітряної тривоги, з'явилися повідомлення про вибухи в області.

Голова ОВА Сергій Борзов повідомив, що ППО успішно спрацювала і "приземлила" ворожий об'єкт.

На Вінниччині працює ППО! Повітряний об‘єкт знищено. Пізніше деталі,

– повідомив Борзов.

З огляду на те, що повітряна тривога у Вінницькій та багатьох інших областях станом на 16:10 триває, Сергій Борзов закликав мешканців регіону перебувати в укриттях.

Над Чернігівщиною збили безпілотник

Під час тривоги вибухи чули й мешканці Чернігівщини. Згодом Оперативне командування "північ" повідомила, що близько 15:30 Збройні Сили України "приземлили" ворожий безпілотник.

Деталі щодо збиття ворожого об'єкту обіцяють згодом.

Успішна робота ППО на Черкащині

Близько 11:16 мешканці Черкащини також чули вибухи. Однак сили ППО і цього разу завадили ворожій ракеті досягти своєї цілі.

Наші захисники збили російську ракету.

На Дніпропетровщині росія влучила в будинок

Близько 15:00 росія знову вдарила по Дніпропетровщині. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що російська ракета влучила у приватний будинок у Синельниківському районі, що неподалік від обласного центру.

Під завалами опинилися 2 дітей. На щастя, вони живі.

Важливо! Щодня росія атакує міста та села України, однак 24 серпня потрібно бути особливо пильними, оскільки сьогодні Україна відзначає головне державне свято – День Незалежності. Передбачити, куди битимуть окупанти та куди можуть впасти уламки ворожих ракет після успішної роботи ППО – неможливо. Пам'ятайте, що ми воюємо з країною-терористом.

Дотримуйтеся правил безпеки, зберігайте спокій та довіряйте інформації лише з перевірених джерел.

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