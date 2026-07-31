На Вінниччині стався приліт в цивільну інфраструктуру, є постраждалий

Вранці 31 липня Росія почала атаку БпЛА на Україну. Ворожі дрони дісталися Вінницької області.

Під ранок на Вінниччині кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Що відомо про наслідки атаки на Вінниччину?

"Вінниччина під повітряною атакою ворога. Є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією 1 людина постраждала. Усі служби висуваються на місце події", – повідомила Наталія Заболотна.