На Вінниччині висіяли величезний тризуб з гірчиці: фото рекорду
Джерело:Суспільне
На Вінниччині до Дня Незалежності встановили національний рекорд України. На полі з гірчиці там висіяли величезний Державний Герб.
Тризуб "засіяли" на полі біля села Серединка. Представник Книги рекордів України Олег Волочков розповів, що рекорд ретельно перевірили.
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За словами фахівця, такого великого герба на полі в Україні ще не було.
І так – це найбільший герб України, створений на полі. Поле – пшеничне, а сам герб висіяний гірчицею. Вона ще маленька, але через тижні зо два вона зацвіте. Раджу тоді приїхати і подивитися – буде справжня краса,
– заявив Волочков.
Співорганізаторка рекорду Людмила Олексюк зауважила, що цей рекорд – подарунок від села до Дня Незалежності.
Гірчицю посіяли точковим методом там, де раніше змолотили пшеницю. За словами Олексюк, десь у вересні поле матиме золотавий колір, тоді герб розквітне жовтим.
Волочков наголосив, що радить приїхати у Серединку через 2 тижні: тоді усе розквітне і буде справжня краса.
Біля села Серединка встановили рекорд / Фото Суспільного та Вінницької ОДА
Фіксація рекорду стала справжнім святом
- Рекорд приурочили до Дня Незалежності України і Дня села Серединка – його відзначили 19 серпня. Герб висадили на площі понад 60 гектарів.
- У святковий день на полі зібралися 140 жителів села. Вони вишикувалися у цифру 30.
Рекорд Херсонщини не вдався
- На Херсонщині до Дня Незалежності намагалися встановити флагшток, розміри якого мали становити 12 на 18 метрів. Це мав бути рекорд області.
- Водночас за декілька днів до свята флагшток впав на припаркований поблизу Lexus.
- Заступник голови облдержадміністрації Едуард Науменко заявив, що "через обірвання стропи, він впав з висоти".