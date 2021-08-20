На Вінниччині висіяли величезний тризуб з гірчиці: фото рекорду

На Вінниччині до Дня Незалежності встановили національний рекорд України. На полі з гірчиці там висіяли величезний Державний Герб.

Тризуб "засіяли" на полі біля села Серединка. Представник Книги рекордів України Олег Волочков розповів, що рекорд ретельно перевірили.

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За словами фахівця, такого великого герба на полі в Україні ще не було.

І так – це найбільший герб України, створений на полі. Поле – пшеничне, а сам герб висіяний гірчицею. Вона ще маленька, але через тижні зо два вона зацвіте. Раджу тоді приїхати і подивитися – буде справжня краса,

– заявив Волочков.

Співорганізаторка рекорду Людмила Олексюк зауважила, що цей рекорд – подарунок від села до Дня Незалежності.

Гірчицю посіяли точковим методом там, де раніше змолотили пшеницю. За словами Олексюк, десь у вересні поле матиме золотавий колір, тоді герб розквітне жовтим.

Волочков наголосив, що радить приїхати у Серединку через 2 тижні: тоді усе розквітне і буде справжня краса.

Біля села Серединка встановили рекорд / Фото Суспільного та Вінницької ОДА

Фіксація рекорду стала справжнім святом

Рекорд приурочили до Дня Незалежності України і Дня села Серединка – його відзначили 19 серпня. Герб висадили на площі понад 60 гектарів.

У святковий день на полі зібралися 140 жителів села. Вони вишикувалися у цифру 30.

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