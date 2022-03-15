На Вінниччині знову сирени: всі в укриття

15 березня 2022 , 05:49
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На Вінниччині оголосили про повітряну тривогу. Всіх людей закликають пройти в укриття.

Відповідну інформацію влада оприлюднила о 05:46 за Києвом. Сирени лунають через загрозу авіаобстрілу Росії. 

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На Вінниччині сирени

Повітряна тривога на Вінниччині – усім в укриття,
– мовиться у повідомленні. 

Людей закликають перебувати в укритті до того часу, поки не оголосять відбій повітряної тривоги. 

Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська