Вінничину знову атакували ракетами: обійшлося без жертв

Ніч у Вінниці була неспокійна. Окупанти гатили по місту з ракет. На щастя, обійшлося без жертв.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено будівлю, але яку саме – не повідомляють. Про це розповів голова Вінницької ОВА 16 березня.

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Зараз на місці обстріляного об'єкта працюють рятувальники. За попередніми даними, жертв немає.

Ця ніч у Вінниці була неспокійна. Тривога і ракетний обстріл… Пошкоджено об’єкт. Жертв нема. На місці працюють рятувальники,

– мовиться в повідомленні.

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