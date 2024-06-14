"Винниківська тютюнова фабрика" вимагає втручання ДБР і ГПУ, щоб розблокувати роботу компанії

"Часи Януковича повертаються!", "Тиск на бізнес постійно зростає", "БЕБ займається беззаконням і свавіллям, його слід негайно перезавантажити!" – з такими заявами виступила пресслужба "Винниківської тютюнової фабрики".

Заяви пролунали в знак протесту проти блокування діяльності підприємства через дії Бюро економічної безпеки України, інформує 24 Канал.

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Пресслужба заявляє, що через ці "протиправні дії БЕБ фабрика не може працювати вже п'ять останніх місяців".

БЕБ саме не розуміє, що шукає і що хоче знайти, і нічого протизаконного не знаходить. Особливо нищівним та збитковим для фабрики став останній місяць, коли БЕБ, спираючись на нову ухвалу суду, знищує підприємство, його багатодесятирічні напрацювання та репутацію,

– заявили у компанії.

Як зазначається у повідомленні, надзвичайні фінансові збитки завдано і фабриці, і державному бюджету України, оскільки цього року підприємство планувало сплатити до бюджетів усіх рівнів понад 8,5 мільярда гривень. Торік, у 2023 році, фабрика сплатила понад 7 мільярдів гривень.

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"Виробничий план передбачав збільшення обсягів виготовлення продукції і, відповідно, платежів до бюджету. Цей план працівники БЕБ зірвали! Це в умовах війни, яку веде Росія проти України, інакше як диверсією внутрішнього ворога назвати неможливо!" –зазначили у пресслужбі "Винниківської тютюнової фабрики".

З огляду на це підприємство вимагає перезавантажити діяльність Бюро економічної безпеки України та негайного втручання в цю ситуацію ДБР та Генеральної прокуратури України. У компанії наголошують, що потрібно негайно дати правову оцінку діяльності БЕБ та розблокувати виробничу діяльність фабрики.

Ми здогадуємося, хто є замовником цієї атаки на підприємство і безпосереднім куратором цього беззаконня, і ми обов'язково найближчим часом зробимо цю інформацію публічною,

– йдеться у заяві пресслужби фабрики.