У Вінниці чоловіки напали на військового, бо той зробив їм зауваження
Джерело:Нацполіція
У Вінниці двоє чоловіків напали на військового під час комендантської години. Тепер хуліганам "світить" до 5 років ув'язнення.
Військовий зупинив зловмисників травматичною зброєю
Інцидент стався ввечері 16-го квітня біля під'їзду однієї з багатоповерхівок у Вінниці. Повідомляється, що двоє чоловіків ігнорували обмеження комендантської години.
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31-річний військовослужбовець зробив їм зауваження, після чого вони напали нього. Потерпілий військовий застосував проти зловмисників зареєстровану травматичну зброю.
Затриманими виявилися 27 та 31 річні вінничани, яким тепер загрожує до 5 років позбавлення волі.
У поліції зазначили, що один з хуліганів раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку авто.
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