У Вінниці та на Миколаївщині повітряна тривога

У Вінниці та в Миколаївській області – повітряна тривога. Всім потрібно якнайшвидше пройти в укриття.

Повітряна тривога відразу в декількох містах. Спершу сирени почали лунати у Дніпрі (о 12:48), а згодом в Одесі – о 12:54.

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Тепер тривога у Вінниці та в Миколаївській області. Всім потрібно якнайшвидше пройти в укриття. Це може врятувати життя!

У безпечному місці слід залишатись, поки не пролунає сигнал про відбій тривоги.

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