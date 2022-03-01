У Вінниці та Харкові – повітряна небезпека

У Харкові та Вінниці лунають сирени. Усім місцевим жителям радять спуститись в укриття.

Харків зазнає нищівних ударів авіації ворога. Противник безжально б'є по цивільній інфраструктурі та житловому сектору.

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Нещодавно у Харкові знищили єдині супермаркети в районі

Моторошним був удар по самому центру Харкова – майдан Свободи. Авіаудар зачепив ОДА, Філармонію та Оперний театр. Загинули близько 10 осіб, десятки постраждалих.

Ввечері ворог вдарив по 2 супермаркетах, які були єдиними в окрузі. Тепер людям нікуди сходити по їжу.

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