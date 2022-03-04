У Вінниці лунає повітряна тривога

У Вінниці близько 18:50 4 березня пролунала повітряна тривога. Людей просять терміново пройти в укриття цивільного захисту.

Перебувати у безпечному місці необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Нехтувати цим правилом не можна. Воно рятує життя.

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У Вінниці повітряна тривога – усім в укриття,

– мовиться у повідомленні.

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