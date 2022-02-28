У Вінниці лунає тривожна сирена: усім – в укриття
28 лютого 2022 , 01:43Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Суспільне Вінниця"
У ніч проти 28 лютого у Вінниці знову повітряна тривога. Тривожні сирени у місті зазвучали о 1:40. Місцеві мешканці – рухайтесь в укриття.
Зберігайте спокій та швидко сховайтеся в укриттях. Там потрібно перебувати, поки не буде сигналу про відбій повітряної тривоги.
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Зазначимо, що ввечері 27 лютого та у ніч проти 28 лютого тривожні сирени звучать у Вінниці майже щогодини. Повітряну тривогу оголошували близько 22:52, о 23:56, а також о 00:36 й знову о 1:40.
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