У Вінниці лунають постріли: українці знищують диверсантів – відео з місця подій
27 лютого 2022 , 05:59Читать новость на русском
Ніч на 27 лютого видалася неспокійною у Вінниці. У місті було чутно звуки пострілів.
В мережі опублікували відео, на якому на вулицях Вінниці чутно звуки перестрілки.
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Як запевнив голова Вінницької ОДА Сергій Борзо, у місті працюють українські військові, які знищують ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Попри це, паніки в місті немає.
Відео стрілянини на вулицях Вінниці