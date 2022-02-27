У Вінниці лунають постріли: українці знищують диверсантів – відео з місця подій

Ніч на 27 лютого видалася неспокійною у Вінниці. У місті було чутно звуки пострілів.

В мережі опублікували відео, на якому на вулицях Вінниці чутно звуки перестрілки.

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Як запевнив голова Вінницької ОДА Сергій Борзо, у місті працюють українські військові, які знищують ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Попри це, паніки в місті немає.

Відео стрілянини на вулицях Вінниці