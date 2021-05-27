Мама під градусом: у Вінниці нетвереза жінка впала на візок з дитиною – відео

У Вінниці перехожі зняли на відео жахливий інцидент. Мати, що гуляла одразу з двома дітьми, ледь трималась на ногах. Згодом жінка таки впала і перекинула візок з дитиною.

Відео поширили у мережі. На кадрах видно, що матері – або дуже зле, або вона у стані сильного сп'яніння.

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Жінка гуляла з двома малими дітьми

Жінка ледве йшла, хоча поруч була маленька дівчинка, а у прогулянковому візку – ще одна дитина. Раптово мати впала – при чому на молодшого малюка. Візок з дитиною перевертається і всі опиняються на землі.

Самостійно піднятись мати не змогла

Самостійно встати жінка так і не змогла, як і підняти дитину. Допомогли їй це зробити випадкові перехожі. За свідченням очевидців, мати встала та пішла з візком далі. У "Вартових Еспресо" кажуть, що небайдужі громадяни викликали поліцію.

Тим часом у відділі комунікації поліції Вінницької області 24 каналу повідомили що коментувати відео не можуть, оскільки про інцидент їм нічого не відомо.

Дивіться відео обурливого випадку:



Мати ледь не заснула на візку в Одесі

Зазначимо, що ще 16 травня схожий випадок стався в Одесі. Там теж помітили молоду матір, яка ледь трималась на ногах. При цьому вона гуляла з маленькою дитиною. Жінка постійно похитувалась та буквально лягала на візок.