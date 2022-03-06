У Вінниці оголосили повітряну тривогу: негайно в укриття

У Вінниці оголосили повітряну тривогу. Людей закликають негайно бігти в укриття.

Інформація про це надійшла о 13:33. Це вже третя повітряна тривога у Вінниці за 6 березня.

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Очевидці повідомляють, що окупанти обстріляли аеропорт Вінниці. Відповідне відео оприлюднили у мережі.

Обстріл аеропорту Вінниці: дивіться відео



Окупанти, ймовірно, обстріляли аеропорт Вінниці / Фото Андрія Цаплієнка

Якщо ви почули сирени, потрібно:

увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;

взяти медичну аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;

швидко та спокійно піти до найближчого укриття.

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.

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