У Вінниці оголосили повітряну тривогу: негайно в укриття
Джерело:Суспільне Вінниця
У Вінниці оголосили повітряну тривогу. Людей закликають негайно бігти в укриття.
Інформація про це надійшла о 13:33. Це вже третя повітряна тривога у Вінниці за 6 березня.
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Очевидці повідомляють, що окупанти обстріляли аеропорт Вінниці. Відповідне відео оприлюднили у мережі.
Обстріл аеропорту Вінниці: дивіться відео
Окупанти, ймовірно, обстріляли аеропорт Вінниці / Фото Андрія Цаплієнка
Якщо ви почули сирени, потрібно:
- увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;
- взяти медичну аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;
- швидко та спокійно піти до найближчого укриття.
Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися в дома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.
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