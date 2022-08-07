У Вінниці повідомляють про вибухи: в області оголосили тривогу

Жителі Вінниці ввечері 7 серпня повідомили в соцмережах, що в місті пролунали звуки схожі на вибухи. В області наразі оголошена повітряна тривога.

Сирени почали гудіти в регіоні буквально за 3 хвилини до того, як пролунали вибухи. Наразі влада ніяк це не коментувала, тому невідомо, чи по місту був завданий удар. Всіх місцевих просять не покидати свої укриття до відбою тривоги. Востаннє цієї доби повідомляли про вибухи ще вночі жителів Вознесенська на Миколаївщині.

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Також пишуть про звуки вибухів у Кременчуці та Кропивницькому. Проте звідти наразі не надходили повідомлення про інші надзвичайні події. Також станом на 19:50 не підтверджували інформацію про вибухи й представники влади цих двох міст.

Слід зауважити, що ні в Полтавській, ні в Кіровоградській області не оголошували тривогу.