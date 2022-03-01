У Вінниці повітряна тривога – усі в укриття
1 березня 2022 , 16:49Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Вінниця
У Вінниці лунають сирени. Усі громадяни повинні піти в укриття.
Повідомлення про повітряну тривогу в місті з'явилося о 16:46.
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Не панікуйте, візьміть речі першої необхідності і прямуйте в укриття. Допоможіть людям похилого віку та людям з інвалідністю, якщо такі є у вашому будинку.
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