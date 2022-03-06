У Вінниці – повітряна тривога: всім в укриття

У Вінниці оголосили повітряну тривогу, по місту лунають сирени. Всім мешканцям потрібно сховатися в укриттях.

Сирени почали лунати о 10:40.

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Зазначимо, що як тільки вмикаються сирени, варто терміново сховатися в укриття. У безпечному місті слід залишатись, поки не пролунає сигнал про відбій тривоги.

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