У Вінниці – повітряна тривога: всім в укриття
6 березня 2022 , 10:43Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Вінниця"
У Вінниці оголосили повітряну тривогу, по місту лунають сирени. Всім мешканцям потрібно сховатися в укриттях.
Сирени почали лунати о 10:40.
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Зазначимо, що як тільки вмикаються сирени, варто терміново сховатися в укриття. У безпечному місті слід залишатись, поки не пролунає сигнал про відбій тривоги.
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