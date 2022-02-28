У Вінниці​ ​ – повітряна тривога

28 лютого 2022 , 18:28
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Джерело:

телеграм-канал "Суспільне Вінниця"

Мешканці Вінниці ​– негайно ховайтесь в укриттях. Тривожні сирени у місті почали знову звучати 28 лютого о 18:22.

Повітряну тривогу в місті оголосили вже вп'яте за добу. Зберігайте спокій та швидко рухайтесь до найближчого укриття.

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Не покидайте укриття, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій тривоги. Слідкуйте за повідомленнями на офіційних ресурсах.

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Автор: Ірина Буртик