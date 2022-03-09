У Вінниці повітряна тривога

У Вінниці втретє за день повітряна тривога. Усім потрібно якнайшвидше пройти у найближче укриття.

Сирени у Вінниці почали лунати о 15:31. Людям негайно потрібно йти в укриття цивільного захисту. Це може врятувати життя.

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В укритті слід перебувати, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги.

Про "відбій" тривоги можна дізнатись з офіційних ресурсів або ж дочекатись другого звуку сирени.

Зауважимо, що у Вінниці втретє за день повітряна тривога. Перша була о 05:41 ранку, а друга – о 08:41.

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