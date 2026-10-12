У Вінниці прогриміли вибухи, є влучання реактивного БпЛА

Росія продовжує атакувати Україну безпілотниками. У Вінниці вдень 12 жовтня прогриміли вибухи.

Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

Що відомо про атаку на Вінницю

О 15:34 Повітряні сили попередили про реактивний БпЛА курсом на Вінницю з півночі.

Уже о 15:46 міський голова повідомив, що у місті було чути вибух.

Не фотографуйте нічого, що може допомогти ворогу. Залишайтесь в безпечному місці до відбою,

– наголосив Моргунов.

На жаль, унаслідок атаки є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.

Усі служби виїхали на місце. Інформація щодо наслідків уточнюється. Бережіть себе. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в безпечних місцях,

– написала начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Нагадаємо, що гучно було цього дня й у Києві. Фіксували падіння уламків, пошкодження житлових будинків, а також повідомлялося про постраждалих. Реактивні безпілотники також атакували Волинь.