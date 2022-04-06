У Вінниці провели надскладну операцію на серці однорічного хлопчика

У Вінницькій обласній дитячій лікарні завершилася 4-годинна операція на серці однорічного хлопчика з Миколаєва.

Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов. Він розповів, що операцію проводила команда київських кардіологів на чолі з Василем Лазоришинцем, директором Національного Інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова.

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Якщо чотири роки тому у Вінниці ми провели першу таку операцію дорослому, а рік по тому в другому центрі, то безумовно сьогоднішня – це сенсація. Адже дитяча кардіохірургія є одною з найскладніших,

– зазначив кардіохірург після операції.

За його словами, в Україні було 8 медцентрів, які виконували подібні операції на серці у дітей. Тепер з’явився дев’ятий – у Вінниці.

Лазоришинець розповів, що батьки хлопчика звернулись по допомогу ще до початку війни.

Приїхали у Київ на обстеження з Миколаєва. Обстежили дитину і я призначив планове оперативне втручання на 14 березня. Почалась війна… Всі в шоці. Припинили операції. Сказав батькам, що залишаємось на зв’язку,

– додав фахівець.

В якості можливого місця проведення оперативного втручання було запропоновано Вінницю. Підготовка до операції тривала два тижні, протягом яких і родина хлопчика, і кардіологи із необхідною технікою вимушені були добиратися до міста під обстрілами.

Коли батьки з хлопчиком виїжджали на Вінницю, якраз "накрили" Миколаїв… Тут знову обстежили. Все як у Києві. У Вінниці тепер всього є достатньо для операції. Частину обладнання ми привезли, частина обладнання для дитячої кардіохірургії є,

– сказав Лазоришинець.

В ході складної операції серце дитини зупинили на 16 хвилин – за нього працював апарат штучного кровообігу.

"Наступного тижня плануємо другу операцію на відкритому серці. Можливо, відтепер і у Вінницю з України будуть їхати робити операції на серці, а хтось – в Київ", – констатував фахівець.

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