У Вінниці сформували антимародерські групи: місцевих просять сприяти
Джерело:фейсбук Вінницької ОДА
Співробітники поліції та Служби безпеки сформували у Вінницькій області антимародерські групи. Місцеве населення просять поставитись з розумінням до обмежень і сприяти правоохоронцям.
Вінниця, як решта України, захищається від вторгнення російських військових. У місті розробили схему протидії можливим диверсіям та мародерам.
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У Вінниці створили антимародерські групи
Співробітники управління СБУ Вінниччини, а також поліцейські, посилили заходи безпеки у самій Вінниці та області.
З-поміж працівників спецслужби та поліцейських сформовано групи для недопущення фактів мародерства, розбою, порушення умов воєнного стану, безпосереднього реагування на інші протиправні дії,
– наголосили в ОДА.
У СБУ також попросили місцевих жителів з розумінням поставитися до обмежувальних заходів та забезпечити сприяння правоохоронцям. Інформацію щодо можливих загроз безпеці держави та громадян повідомляти на телефони гарячої лінії : +380931097669.Зверніть увагу! Приблизно опівночі 26 лютого під Калинівкою, що на Вінниччині, українські військові збили російський Су-25.
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