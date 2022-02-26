У Вінниці сформували антимародерські групи: місцевих просять сприяти

Співробітники поліції та Служби безпеки сформували у Вінницькій області антимародерські групи. Місцеве населення просять поставитись з розумінням до обмежень і сприяти правоохоронцям.

Вінниця, як решта України, захищається від вторгнення російських військових. У місті розробили схему протидії можливим диверсіям та мародерам.

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У Вінниці створили антимародерські групи

Співробітники управління СБУ Вінниччини, а також поліцейські, посилили заходи безпеки у самій Вінниці та області.

З-поміж працівників спецслужби та поліцейських сформовано групи для недопущення фактів мародерства, розбою, порушення умов воєнного стану, безпосереднього реагування на інші протиправні дії,

– наголосили в ОДА.

У СБУ також попросили місцевих жителів з розумінням поставитися до обмежувальних заходів та забезпечити сприяння правоохоронцям. Інформацію щодо можливих загроз безпеці держави та громадян повідомляти на телефони гарячої лінії : +380931097669.

Приблизно опівночі 26 лютого під Калинівкою, що на Вінниччині, українські військові збили російський Су-25.

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