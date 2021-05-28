Збила 13-річного хлопця: у Вінниці випустили під заставу водійку, яка п'яною зчинила аварію

У Вінниці 43-річна нетвереза жінка 24 травня збила 13-річного хлопця. Суд 26 травня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю застави в понад 180 тисяч гривень.

Родина затриманої вже сплатила заставу у 181 600 гривень. Тому водійку випустили на волю.

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Водійку відпустили під заставу в майже 200 тисяч гривень

Рішення про запобіжний захід обирали у Вінницькому міському суді, де схвалили тримання під вартою з можливістю вийти з ізолятора під 181 600 гривень застави. Через внесені кошти жінка й вийшла на волю.

На слуханні повідомили, що жінка хворіє на алкоголізм, тому перебуває на обліку у нарколога.

Винуватиця перерахувала на лікування хлопчика 10 тисяч гривень

Батьки 13-річного Андрія раніше розповіли, що син досі в медикаментозній комі. А підозрювана перерахувала на його лікування тільки 10 тисяч гривень. Цих грошей не вистачає навіть на один день лікування.

Хлопець наразі перебуває в медикаментозній комі. У нього відкрита черепно-мозкова травма та численні переломи.

Хлопець досі у важкому стані

Станом на 27 травня, за інформацією "Суспільного", хлопець вже при свідомості, самостійно їсть, на запитання відповідає адекватно. Хоч стан здоров'я 13-річного Андрія Тарасюка досі важкий. Його 28 травня планують прооперувати через перелом верхньої третини плеча з правої сторони.

"Буде проведено додаткове обстеження, а саме СКТ це комп'ютерна томограма черепа. Адже ми маємо переломи також в цих ділянках. І по рішеню-заключеню цього обстеження ми будем планувати подальше втручання з приводу перелому кісток лицьового черепа", — розповіла лікарка Марина Синичків.

На хлопця чекає реабілітація.

Щодо водійки, то речниця Вінницького міського суду Катерина Лабуткіна повідомила виданню, що до їхньої установи довідка про внесення застави ще не надходила.

Коротко про трагедію