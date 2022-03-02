У Вінниці власників квадрокоптерів закликають співпрацювати з правоохоронцями

Вінницькі правоохоронці закликають усіх людей, які володіють квадрокоптерами, разом співпрацювати. Це допоможе боротися з диверсантами.

Про це повідомив речник Управління Служби безпеки України у Вінницькій області Денис Закаблук.

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Квадрокоптери допоможуть збирати інформацію та робити фото й відеозйомку у необхідних місцях. Це дозволить виявити диверсантів чи інші потенційні загрози.

Правоохоронці закликають у будь-якому випадку не діяти самостійно! Якщо ви маєте дрон і хочете допомогти боротися з диверсантами – дзвоніть за телефоном (099) 290-40-60.

Для нас цінна кожна хвилина, тому пропонуємо людям із корисною технікою співпрацювати та разом знешкоджувати ворога. Радимо цій категорії громадян об'єднатися і допомагати, – зазначив Денис Закаблук.

Як боротися з окупантами / Інфографіка 24 каналу

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