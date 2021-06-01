Він сам був п'яний, – водійка, яка у Вінниці збила 13-річного хлопчика, ледве стояла на ногах

Водійка у стані сильного алкогольного сп'яніння збила 13-річного школяра. Хоч свідки кажуть, що жінка вилазила з машини ледь не на колінах, вона стверджує, що пила лише келих вина.

У крові у жінки на момент аварії було 3,3 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму у 16 разів. Тим часом хлопчик із важкими травмами досі перебуває у лікарні.

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"Хлопчик сам був п'яний"

На суді, де жінці обирали запобіжний захід, вона заявила: не знає, звідки у крові взялися понад 3 проміле. Мовляв, випила ввечері лише келих вина.

Втім, сусіди, які бачили аварію, розповіли, що жінка ледве тямила, що накоїла. Вона впала у калюжу, лише зробивши пару кроків. Потім вляглася на заднє сидіння авто.

Згодом я сама бачила неадекватну водійку... У салоні стояв запах горілки наче зі спиртового заводу. Я крикнула їй: "Що ж ти накоїла?!" А жінка пробурмотіла… "Я не п'яна, це той хлопчик сам був п'яний",

– розповіла сестра постраждалого.

Як розповіла старша сестра постраждалого хлопчика Марина, машина врізалась у стовп та вдарила брата у спину, підкинувши його у повітря та кинувши на паркан. Далі машина ще врізалась у сусідську огорожу та перекинулась.

Суд 26 травня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю застави в понад 180 тисяч гривень. Родина жінки внесла цю суму, тому вона опинилася на волі.

Як п'яну жінку затримувала поліція: дивіться відео

Водійка каже, що пила келих вина

Адвокатка, яка захищає інтереси постраждалого хлопчика, Сніжана Чубенко розповіла: водійка заперечувала, що була напідпитку. За її словами, випила напередодні лише келих вина. Коли суддя запитав її про 3,3 проміле алкоголю в крові, то знизила плечима: мовляв, не може цього пояснити.

Вона не надто щиро вибачилась перед рідними й близькими хлопчика.

Навесні, минулого року, ця громадянка вже вчинила ДТП. На тому ж китайському позашляховику у Вінниці вона пошкодила елітну іномарку "Інфініті" та втекла з місця пригоди. Згодом її затримала патрульна поліція. На неї склали два адмінпротоколи за статтями про вчинення ДТП та втечу.

Гроші, про які каже водійка, так і не прийшли

Відразу після ДТП родина водійки дала на лікування Андрійка п’ять тисяч гривень. Цих грошей не вистачає навіть на один день лікування.

Родичі винуватиці запевняли на суді, що перерахували ще 15 тисяч гривень, але поки рідні хлопчика не отримала цих коштів.

В Андрійка важка черепно-мозкова травма. Пошкоджена кора головного мозку, розбиті кістки черепа, розповіла адвокатка Сніжана Чубенко. Під час 5-годинної операції медикам вдалось витягти шматки арматури з його голови.



Постраждалий хлопчик Андрійко / Фото з "Фактів"

Станом на 27 травня, за інформацією "Суспільного", хлопчик вже при свідомості, самостійно їсть, хоч його стан досі важкий.

Головне про ДТП у Вінниці із 13-річним хлопчиком

Вранці 24 травня 43-річна жінка наїхала на 13-річного хлопчика.

Водійка, яка була за кермом авто Haval, не впоралась з керуванням та виїхала на тротуар.

Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Хлопчика госпіталізували до лікарні у реанімацію.

Жінці висунули підозру і вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Однак вона вийшла із СІЗО завдяки внесеній заставі.

Допомогти Андрію можна, перерахувавши кошти на картку ПриватБанку 5168 7573 6224 0857 на ім'я Тарасюк Марина Сергіївна (старша сестра хлопчика).