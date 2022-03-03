У Вінниці й Житомирі лунає повітряна тривога: всі в укриття

У Вінниці й Житомирі 3 березня близько 14:30 пролунала повітряна тривога. Людей просять терміново йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там необхідно, доки не повідомлять про скасування повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом –не можна. Воно рятує життя.

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