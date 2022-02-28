У Вінниці знову виє сирена

Приблизно о 18:50 у Вінниці знову сповістили про тривогу. Людей закликали негайно йти в укриття.

Про тривогу в місті оголосили вже 6 раз за добу. Людей закликають бути обережними та ховатися в укриттях.

Читайте також У Києві – загроза ракетного удару

У Вінниці​​ – повітряна тривога

У Вінниці приблизно о 18:52 знову завили сирени. Місцевих жителів просять залишатися в укриттях, поки не пролунає відповідний сигнал про відбій тривоги.

Нагадаємо, попередня тривога там була лише пів години тому – о 18:22.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.