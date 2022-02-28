У Вінниці знову виє сирена
28 лютого 2022 , 18:54Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Вінниця
Приблизно о 18:50 у Вінниці знову сповістили про тривогу. Людей закликали негайно йти в укриття.
Про тривогу в місті оголосили вже 6 раз за добу. Людей закликають бути обережними та ховатися в укриттях.
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У Вінниці – повітряна тривога
У Вінниці приблизно о 18:52 знову завили сирени. Місцевих жителів просять залишатися в укриттях, поки не пролунає відповідний сигнал про відбій тривоги.
Нагадаємо, попередня тривога там була лише пів години тому – о 18:22.
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