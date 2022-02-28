У Вінниці звучать сирени повітряної тривоги: терміново в укриття
28 лютого 2022 , 13:19Читать новость на русском
Джерело:"Дзеркало тижня"
У Вінниці близько 13:30 28 лютого знову залунали сирени повітряної тривоги. Людям необхідно треба йти в укриття.
Залишатися там потрібно, доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Це врятує життя.
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Над Вінницею у ніч на 28 лютого збили дві російські ракети. Вони летіли у сторону Гущинець. На щастя, ніхто не постраждав.
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