У Вінниці звучать сирени повітряної тривоги: терміново в укриття

У Вінниці близько 13:30 28 лютого знову залунали сирени повітряної тривоги. Людям необхідно треба йти в укриття.

Залишатися там потрібно, доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Це врятує життя.

Зауважте У Дніпрі – повітряна тривога

Над Вінницею у ніч на 28 лютого збили дві російські ракети. Вони летіли у сторону Гущинець. На щастя, ніхто не постраждав.

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