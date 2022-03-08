Вінницькі нацгвардійці обвінчалися на блокпосту: промовисті фото

У Міжнародний жіночий день у Вінниці прямо на блокпосту обвінчалися нацгвардійці Олена та Олександр. Не залишаючи бойових позицій, церемонію провели у колі бойових побратимів.

Без тамади, сукні та фати, але у касках та бронежилетах поруч із побратимами закохані створили нову сім'ю.

До теми Українські актори записали аудіоказки для діток, що перебувають в укриттях

Військовий капелан протоієрей Василь Андрійчук благословив молодят на щасливе та сповнене Божою милістю життя, побажав їм бути гідними своїх обіцянок, вірними собі та своїй державі, не відступати перед випробуваннями та щоб тепло сімейного вогнища зігрівало всі прийдешні покоління нащадків.

Мене переповнюють емоції. Знаю, що весілля пройшло не так, як планувалось, але воно запам'ятається на все життя. І коли ми переможемо, то зберемо всіх близьких та родичів, щоб відсвяткувати перемогу і весілля,

– сказала наречена Олена.

Факт вінчання шлюбу засвідчили командир частини та військовий капелан / Фото Військової частини 3028

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