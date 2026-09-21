У двох областях скорочують комендантську годину: який новий графік обмежень

У Вінницькій та Миколаївській областях ухвалили рішення про зменшення тривалості комендантської години, перенісши її початок з 00:00 на 01:00. Нічні обмеження в обох регіонах відтепер діятимуть з 01:00 до 05:00.

Про це повідомили очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна та керівник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов за підсумками засідань місцевих рад оборони.

Які подробиці змін у графіку комендантської години?

На Вінниччині оновлений графік починає діяти відсьогодні, а на території Миколаївської області нові обмеження та режим світломаскування набирають чинності з 22 вересня.

Коригування нічних обмежень відбулося на виконання рекомендацій уряду щодо адаптації роботи держави, бізнесу та інфраструктури до зміни тактики повітряних атак з боку Росії.

Відповідні зміни внесено до Наказу про запровадження комендантської години на території області. Водночас усі правила та обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними,

– зазначила Наталя Заболотна.

На Миколаївщині відповідне рішення закріпили наказом № 30 від 21 вересня 2026 року. Влада обох регіонів закликала жителів та гостей враховувати зміни під час планування поїздок і пересування в нічний час, а також не ігнорувати сигнали тривоги.

Перегляд нічних обмежень у регіонах

Як вже повідомлялося на нашому сайті, президент Володимир Зеленський раніше заявив про необхідність перегляду підходів до комендантської години в Україні.

Зокрема, у Києві її тривалість скоротили, а владі в інших областях запропонували оцінити доцільність чинних часових меж.

Водночас нагадаємо, раніше ми писали, що не всі регіони зменшують час дії обмежень. Зокрема, у Сумській області з 16 вересня комендантську годину подовжили, і вона триває з 00:00 до 05:00.