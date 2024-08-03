У Вінницькій області є влучання в об'єкт інфраструктури, в регіоні чули серію вибухів

У Вінницькій області під час атаки "Шахедів" чули серію вибухів. Унаслідок атаки російських військових є влучання в об'єкт інфраструктури.

Заступниця голови ОВА Наталя Заболотна підтвердила, що в області є влучання в обʼєкт інфраструктури. За її інформацією, підрозділи ДСНС працюють на місці.

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На Вінниччині прогриміла серія вибухів

Зауважимо, що перший вибух у Вінницькій області прогримів близько 2:45 ночі. Після цього у регіоні ще тричі було чути повторні звуки вибухів.

Близько четвертої ранку Повітряні сили ЗСУ знову попередили про загрозу ударних БпЛА у Вінницькій області.

Слід додати, що під час нічної атаки "Шахедів" звуки вибухів було чутно також в інших регіонах України. Зокрема, про вибухи повідомлялося в Одесі та в Полтавській області.

Через атаку дронів-камікадзе повітряну тривогу оголошували у більшості регіонів України, зокрема і в Києві. Київська ОВА інформувала, що в повітряному просторі зафіксовано БпЛА й сили ППО працюють по цілях.