У Вінницькому ТЦК відреагували на відео про "неналежні умови" перебування мобілізованих

У мережі ширилося відео, де повідомляли про "неналежні умови" утримання мобілізованих у приміщеннях Вінницького ТЦК. У центрі комплектування назвали ці кадри фейковими.

Про це повідомили у Вінницькому обласному ТЦК та СП.

Що сказали у Вінницькому ТЦК про відео, яке ширили у мережі?

Раніше у соцмережах з'явилося відео, на якому чоловік демонструє умови перебування людей у кімнаті. Зокрема, у ролику показували пляшку замість туалету та подушки, приклеєні до ліжка.

У Вінницькому обласному ТЦК зазначили, що інформація, яку поширювали у відео, не відповідає дійсності та має ознаки маніпулятивного характеру, спрямованого на дискредитацію діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

ТЦК та СП Вінницької області не мають жодного стосунку до подій, відображених у зазначеному відео, а також до умов чи обставин, які в ньому демонструються,

– йдеться у повідомленні.

За даними ОТЦК, приміщення, зафіксовані у відеоматеріалі, не належать до управління центру комплектування та не використовуються структурою.

"Зазначаємо, що розміщення військовослужбовців та військовозобов'язаних здійснюється виключно у порядку, передбаченому нормами чинного законодавства та встановленими вимогами щодо забезпечення їх перебування", – пояснили у ТЦК.

Там також наголосили, що в умовах воєнного стану та збройної агресії проти України подібні відео можуть бути елементами інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації та підрив довіри до державних інституцій.

До речі, боєць "Азову" з позивним "Рішала" припустив в інтерв'ю 24 Каналу, що конфлікти з ТЦК сформували першочергово люди, а не російська пропаганда. Військовий також наголосив на важливості навчання молоді фільтрувати інформацію та правильно її розуміти.

Які реформи ТЦК пропонують у Раді?

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт для трансформації системи ТЦК у цифрову модель мобілізації із сервісним форматом. В ініціативі передбачено відеофіксацію дій працівників ТЦК, запровадження електронних повісток та створення єдиної бази даних.

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, своєю чергою зауважив, що цей законопроєкт не має підтримки профільного комітету чи Міністерства оборони. Тому навряд чи буде розглянутий у сесійній залі.

Водночас видання УП писало, що Міноборони України пропонує трансформувати територіальні центри комплектування у "Офіси резерву+", що складатимуться з офісів комплектування та офісів супроводу. Наразі всі зміни залишаються на етапі напрацювань.