Вінниця – повітряна тривога: слід негайно йти в укриття
7 березня 2022 , 05:16Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Повітряна тривога у Вінниці – станом на 05:15 7 березня. Місцевим мешканцям слід негайно спуститися в укриття!
У цій ситуації варто не панікувати та виконувати усі інструкції. Також потрібно допомогти рідним та сусідами дістатися до укриття.
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