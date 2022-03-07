Вінниця – повітряна тривога: слід негайно йти в укриття

Повітряна тривога у Вінниці – станом на 05:15 7 березня. Місцевим мешканцям слід негайно спуститися в укриття!

У цій ситуації варто не панікувати та виконувати усі інструкції. Також потрібно допомогти рідним та сусідами дістатися до укриття.

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