Вінниця – це сигнал Заходу "давайте зброю", – політолог Давидюк

Ракетний удар по Вінниці 14 липня, як і інші атаки окупантів по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі мирниз міст, показують, що росія обрала для себе нову стратегію.

росіяни обрали стратегію тероризму

Це стратегія тероризму, залякування, жаху та знищення економіки. Про це 24 каналу заявив політолог Микола Давидюк.

До теми Акт тероризму, – депутат Європарламенту відреагував на цинічний удар по Вінниці

На його думку, у такій ситуації українцям потрібно діяти нелінійно, тобто наперекір путіну. Адже він саме того й добивається, щоб ми панікували, боялися, злилися, депресували, пригнічувалися та замикалися у собі. Крім того, російський диктатор хоче, щоб завдяки таким цинічним діям українці не поверталися з-за кордону, іноземні компанії не заходили на наш ринок і загалом люди не інвестували сюди гроші.

Натомість українському суспільству треба діяти навпаки. "От він вдарив по Вінниці – українець каже: "Я частину своєї зарплати віддав на ЗСУ". Росіяни хочуть нас залякати – ми будемо робити навпаки, щоб вони зрозуміли, що їхня стратегія не працює", – пояснив політолог.

Він вважає, що саме з таким підходом Україні та нашому суспільству вдасться перемогти.

Сьогодні треба діяти нелінійно. Він по нас б'є – ми даємо здачі, допомагаємо ЗСУ, більше волонтеримо, робимо ще більший внесок у нашу велику, славетну, класну українську перемогу над цим смердючим російським фашизмом,

– закликав Давидюк.

Він наголосив, що необхідно допомагати людям, які сьогодні постраждали у Вінниці – їм потрібна донорська кров, фінанси та інша підтримка. Крім того, не треба забувати й про головну – допомогу українські армії, аби наші військові діяли у відповідь.

Експерт підкреслив, що, звісно, ЗСУ не чинитимуть аналогічних дій, адже Україна – не терорист. Але вони знищуватимуть їхні війська, командні пункти, склади боєприпасів, техніку та транспорт. Це – головне завдання, яке українська армія вправно виконує.

На такі атаки має реагувати Захід

Насправді Вінниця – це сигнал не тільки Україні. Це сигнал Заходу: "давайте зброю". Вони займаються тероризмом, це ніяка не військова операція, це навіть не війна, а геноцид,

– констатував політолог.

Він наголосив, що росіяни намагаються знищити українців як народ, вбиваючи дітей.

"Коли стріляють у дитячий садок – це про майбутнє. Це не військова казарма, не військовий завод, це діти. путін займається геноцидом українців. Вчора була інформація, що вони вивезли з України близько 2 мільйонів людей. Ось про що ця війна", – пояснив Давидюк.

За його словами, так росія мститься українцям за те, що ми горді собою, хочемо бути незалежними і не хочемо бути колонією та грати зі їхніми сценаріями. Саме така "непокірність" викликає у путіна найбільшу злість, бо по своїй суті руйнує його російську імперію.

Адже тепер й інші держави можуть сказати: "Чому ми повинні слухати росію, чому повинні віддавати внутрішні ресурси лише заради того, щоб путінські олігархи добре жили?". Це стане для путіна кінцем.

Для нього український приклад – надзвичайно небезпечний. Українці боряться за себе, але й іншим країнам пострадянського простору показують, що можна визволятися, йти іншим шляхом і бути успішним,

– підсумував Микола Давидюк.

Повне інтерв'ю з політологом на 24 каналі: дивіться відео

Зауважимо, що за інформацією ДСНС, станом на 20:00 унаслідок ракетного удару по Вінниці загинуло 23 людини, серед яких – 3 дитини. За допомогою до медиків звернулися 117 осіб, 66 з них госпіталізували. 34 постраждали перебувають у важкому стані, ще 5 – у критичному. З 39 особами, які могли бути або були на місці удару, відсутній зв'язок.