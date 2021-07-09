Електрику ніхто не крав, – "Вінницяобленерго" відповіла на викриття СБУ підпільної криптоферми

Днями СБУ повідомила про викриття найбільшої в Україні підпільної криптоферми. Вона, за даними слідства, незаконно відбирала електричну енергію з мереж "Вінницяобленерго". В останній заявили, що крадіжку "не помітили".

Енергетична компанія підкреслила, що крадіжок електричної енергії з мереж не зафіксували.

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Позиція "Вінницяобленерго"

У пресслужбі компанії спростували інформацію про крадіжку електро енергії, водночас заявивши, що співпрацюватиме з СБУ у цій справі.

Під час обстеження не виявили жодних фактів крадіжок електричної енергії. Тому ця інформація не відповідає дійсності,

– зазначили в "Вінницяобленерго".

Також у компанії зауважили, що зацікавлені у встановлені всіх фактів можливого злочину та покаранні винних.

СБУ має іншу думку

На це співробітники Служби безпеки наголосили, що оперують фактами та мають аргументовані докази масштабних крадіжок електроенергії. Наразі тривають слідчі дії, у межах яких встановлюються нові факти можливих протиправних схем.

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