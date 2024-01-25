"Секретна місія пуголовка Едіка": у мережі оцінили жарт водоканалу Вінниці

В одній з вінницьких груп жінка написала про пуголовка у воді з крана. Після цього місцевий водоканал створив веселий допис.

Підприємство "Вінницяоблводоканал" жартівливо відреагувало на вкид про пуголовка у воді. На сторінці постачальника у соцмережах з'явилася ціла біографія Едіка.

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Що написав водоканал

У підприємстві покепкували з історії про пуголовка на Поділлі.

Сьогодні в одній з вінницьких груп жінка написала, що їй сказала знайома, а знайомій сказала сусідка, що бачила у воді з-під крана на Поділлі… пуголовка! Отут ми, друзі, й мусимо поділитися з вами вже не таємною інформацією,

– мовиться у повідомленні.

"Вінницяоблводоканал" заявив, що ця риба-пуголовок, яку звати Едік, насправді є "універсальною розробкою кращих світових лабораторій" з метою дослідження стану водопровідних труб. Його відправили на Поділля з "секретною місією".



Той самий пуголовок Едік / Фото підприємства "Вінницяоблводоканал"

Едік пройшов великий конкурсний відбір серед інших пуголовків, довів свою моральну та фізичну стійкість, показав найкращі результати в тактичній підготовці з подолання 10-кілометрової відстані, склав екзамен на доскональне знання водопровідних труб від вулиці Київської до мікрорайону Поділля й шляхом голосування був обраний єдиним претендентом на виконання складного й небезпечного завдання,

– пожартував постачальник.

У водоканалі зауважили, що Едік не впорався з маскуванням, оскільки його побачили. Однак пуголовка заздалегідь проінструктували, що у таких випадках треба спирати все на водоканал та жалітися на "погану воду".

"Подорож навколо водоканалу" Едік мав здійснити за 100 днів, і героїчно долав перешкоди на своєму шляху, аж допоки не помилився адресою й не виплив випадково у тієї сусідки. Моральне й фізичне виснаження беруть своє – важко пуголовку 100 днів гребти лапками (чи що там у них),

– зауважили у водоканалі.

"Вінницяоблводоканал" жартома закликав всіх, хто побачить Едіка, повернути його за винагороду. Наприкінці допису постачальник запевнив у цілодобовому контролі якості послуг та наголосив, що за всі 111 років існування підприємства у водопровідній воді не було зафіксовано жодного пуголовка.

Користувачі соцмереж цей допис оцінили. Вони похвалили комунікацію та пожартували, що російська пропаганда використає історію про Едіка у своїх вкидах про біолабораторії в Україні.

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