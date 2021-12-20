Винною себе не вважає: Росія "образилась" на Німеччину і вислала дипломатів

Росія оголосила персонами нон ґрата 2 німецьких дипломатів. Таке рішення ухвалили у відповідь на висилку Німеччиною 2 російських працівників посольства.

Посла Німеччини у Росії Геза Андреаса фон Гайра 20 грудня викликали у Міністерство закордонних справ Росії. Там йому заявили про протест у зв'язку з нібито недружнім рішенням уряду Німеччини.

До теми Вбивство чеченського командира у Берліні: Німеччина оголосила про висилку російських дипломатів

Росія відкидає звинувачення

"Послу повідомили про оголошення персонами нон ґрата 2 дипломатичних співробітників Посольства Німеччини в Росії в порядку дзеркальної відповіді на "недружнє рішення", – заявили у МЗС Росії.

У відомстві додали, що Росія відкидає звинувачення у причетності російських державних структур до вбивства Зелімхана Хангошвілі. Також наголосили, що продовжуватимуть пропорційно реагувати на будь-які "конфронтаційні випади" Берліна на їхню адресу.

Хто такий Земліхан Хангошвілі Грузинський військовий Земліхан Хангошвілі був польовим командиром та двічі воював проти Росії в другій чеченській війні, а також у російсько-грузинській війні. Після зміни влади у Грузії на нього здійснили кілька замахів. У зв'язку з цим у 2015 році він виїхав до Німеччини. У 2019 році у Берліні його вбили. У злочині підозрюють офіцера ФСБ.

Реакція Німеччини

Тим часом у Німеччині вже з'явилась реакція на вислання їхніх дипломатів. У МЗС заявили, що не здивовані, але вважають таке рішення "абсолютно необґрунтованим".

Речник відомства наголосив, що їхній уряд хоче діалогу з Росією на основі міжнародного права та взаємної поваги. Однак таке рішення лише погіршує двосторонні відносини.

Чому Німеччина вислала російських дипломатів

У Німеччині засудили до довічного ув'язнення російського агента ФСБ. Його визнали винним у вбивстві 15 серпня 2019 року в Берліні колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі.

Убивцю ідентифікували як Вадима Красикова. Він приїхав до Німеччини з підробленими документами.

У рішенні суду зазначено, що вбивство Зелімхана Хангошвілі замовила російська влада, тому її дії назвали державним тероризмом.

Після цього Німецька влада оголосила персонами нон ґрата 2 співробітників російського посольства.

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