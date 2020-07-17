У Києві на Виноградарі чоловік разом з друзями розпивав спиртні напої біля дитячого садка. Обуреним сусідам він показував непристойні жести. Очевидець події стверджує, що фігурантом скандалу є чинний поліцейський.

Сусіди скаржилися на шум

"Хтось із сусідів образився на п'яні танці на столі й гучні мати і викликав поліцію. Правоохоронці приїхали, проте дуже швидко поїхали геть", – написав у фейсбуці журналіст Сергій Огородник.

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Коли непристойна поведінка продовжилася Сергій вирішив самостійно залагодити ситуацію та поговорити з сусідами на що отримав удар у вухо.

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"У результаті, після того, як отримав травму, довелося і мені викликати поліцію. Устиг зняти, як ці люди поводилися, наче дикуни (іменинник Олександр у салатовій футболці демонстрував привселюдно геніталії!) Усе це відбувалося впритул до дитячого садочка! Поліція приїхала, заяву прийняли, тепер маю піти зняти побої з вуха", - написав постраждалий.

Журналіст також опублікував фото та відео інциденту у своєму пості.

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Що кажуть у поліції

Сергій Огородник зазначив, що на місце події приїхала патрульна поліція Києва і швидко розібралася в ситуації. Він сподівається, що сусідові не вдасться уникнути відповідальності за заподіяну травму.

У пресслужбі поліції Києва 24 каналу повідомили, що наразі вивчають усі обставини події. Чи справді згаданий чоловік був співробітником поліції – поки не відомо.