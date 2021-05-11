Львів'янин 2 роки домагався, щоб скасували регіональну мову у двох райцентрах Закарпаття

У двох містах на Закарпатті повністю скасували регіональні мови. Таке рішення зайняло дуже багато часу.

Відтепер у Виноградові й Берегові скасували статус угорської мови як регіональної. Про це повідомив відомий мовний активіст та захисник української – львів'янин Святослав Літинський.

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Він наголосив, новина "є радісною і сумною водночас", тому що відповідного рішення добивався роками. Крім цього, для скасування регіональної мови у райцентрах знадобилося понад десяток судових засідань та 2 суди апеляційної інстанції.

У Виноградово і Берегово скасовані регіональні мови. Сумно, що мені знадобилося 2 роки судів, аби Закарпатська обласна прокуратура зробила хоч якісь кроки до скасування цих рішень,

– написав Літинський.

Львів'янин також звернувся до Закарпатської обласної прокуратури, назвавши її "чиряком на тілі Україні". За його словами, представники відомства упродовж кількох років судової тяганини не докладали жодних зусиль, щоб регіональні мови скасували.

У коментарях до посту підписники підтримали його й подякували за наполегливу працю.

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