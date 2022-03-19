Поліцейські виносять буквально на собі: Гайдай показав евакуацію з Попасної

Росіяни знову порушували режим тиші на Луганщині. Проводити евакуацію довелось під обстрілами та з перервами.

Про це розповів Сергій Гайдай – глава Луганської обласної державної адміністрації та опублікував відео евакуації. На ньому чути обстріли бойовиків.

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Наші герої – патрульна поліція, водії автобусів – так сьогодні вивозили жителів Попасної. Орки обстріляли місто, тож евакуація відбувалася з перервою. Хлопці, буквально, на собі виносили людей! Дякуємо за наших,

– написав Сергій Гайдай.

У Попасній поліцейські змогли вивезти близько 90 людей з під обстрілів, деякі з них не могли пересуватись самостійно, були налякані та запитували чи їх не розстріляють.

До слова, за сьогодні з Луганської області вдалося вивезти близько 700 осіб. Також кілька сотень людей виїхали власним транспортом, однак інформацію щодо них уточнюють.

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