Поліцейські виносять буквально на собі: Гайдай показав евакуацію з Попасної

19 березня 2022 , 21:44
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Джерело:

Луганська ОДА

Росіяни знову порушували режим тиші на Луганщині. Проводити евакуацію довелось під обстрілами та з перервами.

Про це розповів Сергій Гайдай – глава Луганської обласної державної адміністрації та опублікував відео евакуації. На ньому чути обстріли бойовиків. 

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Наші герої – патрульна поліція, водії автобусів – так сьогодні вивозили жителів Попасної. Орки обстріляли місто, тож евакуація відбувалася з перервою. Хлопці, буквально, на собі виносили людей! Дякуємо за наших,
– написав Сергій Гайдай. 

У Попасній поліцейські змогли вивезти близько 90 людей з під обстрілів, деякі з них не могли пересуватись самостійно, були налякані та запитували чи їх не розстріляють. 

До слова, за сьогодні з Луганської області вдалося вивезти близько 700 осіб. Також кілька сотень людей виїхали власним транспортом, однак інформацію щодо них уточнюють.

 

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Автор: Анастасія Лукашевська