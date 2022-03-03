Виносять техніку та каструлі: у Мелітополі мародери орудують в магазинах

Мелітополь тимчасово захопили російські військові. Зараз у місті панує масове мародерство.

Мародери розграбували супермаркети. Вони навіть вибили двері на склади й повиносили продукти звідти.

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Однак розграбували не лише продуктові крамниці. Під удар потрапили й магазини з технікою. Мародери повиносили телевізори, блендери, каструлі тощо. На відео видно повністю пусті полиці та розграбовані банкомати.

Через дії мародерів обурилися деякі місцеві мешканці. Вони закликали крадіїв перестати грабувати магазини.

Ви свині, ви ще самі економіку нашої країни підриваєте. Ви нікчеми. Насолоджуйтеся поки можете, пі*араси,

– сказав один з чоловіків.

Молодий хлопець на відео навіть зізнався, що речі, які він взяв, йому не потрібні: "Всі беруть, але я можу лишити, воно мені не треба". Після того він просто залишив награбоване на сходах магазину й пішов геть.

Дивіться відео з мародерством у Мелітополі:

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