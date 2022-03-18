Випадки відмови участі у війні зафіксовані вже й серед найманців Росії, – Генштаб ЗСУ

18 березня 2022 , 07:14
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Через великі втрати у російській армії почастішали випадки дезертирства. Трапляється, що навіть найманці відмовляються брати участь у війні проти України.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що у ворога проблеми із забезпеченням підрозділів. Морально-психологічний стан особового складу – низький.

До теми Через суттєве скорочення людських ресурсів Росія проводить приховану мобілізацію

У Росії йдуть на крайні заходи щодо комплектації складу

Окупанти суттєво вичерпали людські ресурси. Мовиться про безповоротні та санітарні втрати, психогенні втрати, а також випадки самокаліцтва. Росіяни йдуть на крайні заходи, аби доукомплектувати свій склад.

Агресор проводить приховану мобілізацію, залучають так званих “добровольців”, строковиків та курсантів. Не гребують і найманцями із Сирії.

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Автор: Ірина Пундор