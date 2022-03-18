Випадки відмови участі у війні зафіксовані вже й серед найманців Росії, – Генштаб ЗСУ
18 березня 2022 , 07:14Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Через великі втрати у російській армії почастішали випадки дезертирства. Трапляється, що навіть найманці відмовляються брати участь у війні проти України.
У Генштабі ЗСУ кажуть, що у ворога проблеми із забезпеченням підрозділів. Морально-психологічний стан особового складу – низький.
До теми Через суттєве скорочення людських ресурсів Росія проводить приховану мобілізацію
У Росії йдуть на крайні заходи щодо комплектації складу
Окупанти суттєво вичерпали людські ресурси. Мовиться про безповоротні та санітарні втрати, психогенні втрати, а також випадки самокаліцтва. Росіяни йдуть на крайні заходи, аби доукомплектувати свій склад.
Агресор проводить приховану мобілізацію, залучають так званих “добровольців”, строковиків та курсантів. Не гребують і найманцями із Сирії.