"На випадок, якщо буде як з Маріуполем": як Краматорськ готується до нового наступу окупантів
Ворог зараз сконцентровує усі свої можливості на Донбасі для того, аби найнаймаштабніше вдарити по цьому регіону України.
Краматорськ наразі готується до нового наступу окупантів. Про це в ефірі 24 каналу повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.
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Насамперед готують запаси води, їжі та медикаментів.
Щодня ми отримуємо багато гуманітарної допомоги на той випадок, що у нас буде як в Маріуполі. Сподіваюсь, що такого не відбудеться,
– сказав очільник міста.
Він також додав, що військових також є досить. І поки Краматорськ не взяли в "кільце", влада міста намагатиметься максимально вивозити людей.
А для тих, хто залишиться – за різними підрахунками це може бути приблизно 60 тисяч людей – робитимуть усе, щоб їм допомагати.
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