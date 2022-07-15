Скільки держава вже виплатила переселенцям і чому виникають затримки

Від початку повномасштабного вторгнення росії Україна виплатила внутрішньо переміщеним особам понад 22 мільярди гривень. Щоправда, у процесі інколи виникають затримки, зокрема через велике навантаження на органи соціального захисту.

Про актуальну ситуацію з виплатами для ВПО в етері національного телемарафону розповіла міністерка соціальної політики України Марина Лазебна. 24 канал передає деталі.

Читайте також Суспільно корисні роботи для безробітних: як це працюватиме

Скільки коштів держава вже виплатила внутрішньо переміщеним особам

Марина Лазебна повідомила, що загалом з початку повномасштабного вторгнення росії Україна виплатила внутрішньо переміщеним громадянам понад 22,5 мільярда гривень допомоги. Посадовиця підкреслила, що найбільше таких виплат вдалося здійснити у квітні – 2,3 мільйона людей, які потребували допомоги від держави, і отримали свої кошти.

Вже далі ми рухалися по тому алгоритму, коли є громади, куди люди не можуть повертатися – де ведуться активні бойові дії або ще тимчасово окуповані території. Таким чином, у нас сьогодні щомісяця 1,7 – 1,8 мільйонам внутрішньо переміщених осіб держава забезпечує виплату їм допомоги на проживання,

– зазначила міністерка.

Які існують затримки у виплатах

Посадовиця зауважила, що однією із причин затримок виплат для ВПО є те, що у казначействі повинні бути на це гроші. Крім того, кошти мають нараховувати органи соціального захисту, й нині частину цієї роботи на центральному рівні виконує безпосередньо Міністерство соціальної політики, а велику частину – регіональні соціальні служби, підрозділи та управління соціального захисту населення.

У західних регіонах, повірте мені, це теж велике навантаження на людей (працівників соціальних служб – ред. 24 канал). Всі працюють, всі хочуть допомогти людям, врахувати всі заявки. Як тільки заявки до нас надходять, ми одразу передаємо їх у казначейство, а казначейство – вже далі, у регіони,

– пояснила Лазебна.

До теми Рада збільшила видатки на пенсії і соцвиплати – найбільше передбачили для переселенців

Міністерка додала, що кошти продовжують надходити та виплачуватись внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, нещодавно відбувся останній транш – Мінсоцполітики передало заявку на фінансування на 3,9 мільярда гривень. Посадовиця підкреслила, що це виплати для понад 1 мільйона людей, і до кінця цього тижня ці гроші мали б вже надійти на їхні рахунки.

Тому, повірте, це – пріоритет. Кожен день починаємо з того, де і який регіон, де затримка, де і з чим треба допомогти для того, щоб люди швидко отримували (виплати – ред. 24 канал). Але вкотре підтверджую, що кошти у держави є, це найголовніше. Зростають потреби людей, але ми стараємося робити все дуже оперативно,

– переконує міністерка соціальної політики.

Зверніть увагу – ведуча 24 каналу розплакалась в етері через убитих росіянами дітей у Вінниці: дивіться відео