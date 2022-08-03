росія заморожує на 90 днів виплати новобранцям, щоб вони не втекли до відправки в Україну, – ISW

росія хоче уникнути дезертирства ще до відправлення своїх військових до України. Тому країна-агресор заморожує виплати новобранцям на 90 днів.

Мовиться про одноразові виплати російським солдатам. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни у підсумках за 2 серпня.

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росія заморожує виплати новобранцям

В Інституті кажуть, що суб'єкти федерації росії можуть змінити умови отримання призовниками одноразових призовних виплат.

Республіка Башкортостан уточнила, що призовники отримають одноразову виплату при вступі в армію. Її сума становить 200 000 рублів (близько 3300 доларів США). Проте кошти будуть заморожені до 90 днів після їх зарахування.

Також 40 військовослужбовців чуваського добровольчого батальйону поскаржилися на те, що не отримали обіцяні призовні надбавки та виплати після закінчення навчання.

Тим часом нові батальйони у підрозділах Саратовської області оголосили, що новобранці отримають бонуси в розмірі 150 000 рублів (приблизно 2400 доларів США) аж після трьох місяців служби.

Ймовірно, суб’єкти федерації намагаються перешкодити російським новобранцям отримати призовні внески та дезертувати до відправлення в Україну,

– мовиться в повідомленні.

Причиною також може бути й нестача грошей.

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