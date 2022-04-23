Виплати переселенцям у березні коштували державі 1,1 мільярда доларів, – Шмигаль

Уряд України виплатив 1,1 мільярда доларів США громадянам, які в березні подали заявки на отримання компенсацій по 6,5 тисяч гривень за програмою єПідтримка.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після робочого візиту до Сполучених Штатів, де він зустрівся із представниками Міжнародного валютного фонду.

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Пріоритет – надання підтримки внутрішньо переміщеним особам

Прем’єр-міністр України запевнив, що сьогодні увесь світ об’єднався навколо України. Допомогу надають, зокрема, МВФ, Світовий банк та Сполучені Штати.

Підтримка і виплати по 6,5 тисячі гривень людям, які були внутрішньо переміщеними, коштували державі 1,1 мільярда доларів США. Нам треба продовжувати ці виплати, продовжувати цю підтримку, тому ми спираємося на допомогу наших партнерів,

– зауважив Шмигаль.

Заява прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля: дивіться відео

Прем’єр нагадав, що Україна вже залучила для поточної економічної підтримки 4,8 мільярда гривень. Цієї суми, за його словами, вистачить на квітень – травень. Надалі уряд працюватиме над залученням фінансування на наступні 4 місяці.

Ми отримали підтвердження від наших партнерів, що вони нас не підведуть, і ми будемо мати фінансування в необхідному обсязі, щоби перекрити бюджетний дефіцит,

– наголосив він.

Серед пріоритетних завдань уряду у цьому контексті є підтримка внутрішньо переміщених осіб та людей, які залишаються поблизу зон бойових дій, а також розмінування.