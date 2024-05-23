В матеріалі 24 Каналу мовиться, що одним із ключових нововведень є грошова винагорода за знищену або захоплену ворожу техніку, яка варіюється від 11 680 до 876 000 гривень, залежно від виду техніки. Крім того, за такі досягнення передбачено додаткову відпустку до 15 днів на рік.

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Нові заохочення для новобранців

Для громадян, які підписали контракт на військову службу, передбачено право протягом трьох місяців отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу на суму 150 000 гривень.

Громадяни, які самостійно прибули до ТЦК та підлягають скеруванню на навчання, отримують відстрочку на два місяці для вирішення необхідних питань, що дає можливість новобранцям підготуватися до служби та вирішити всі особисті справи перед відправкою.

Військові, які уклали контракт, також мають право на компенсацію 50% першого внеску за кредитом по програмі єОселя. Крім цього, передбачено додаткову виплату 100 000 гривень після першого року служби і ще 100 000 гривень після другого року служби.

Пільги для тих, хто служить

Під час служби військовослужбовцям та їхнім подружжям не нараховуватимуться штрафні санкції та пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами. Однак це не стосується кредитних договорів на купівлю нерухомості чи автомобілів.

Для військових передбачена щорічна відпустка, основна частина якої повинна тривати не менше 15 календарних днів, за умови одночасної відсутності не більше 30% особового складу.

Особливі пільги передбачені для військовослужбовців, звільнених з полону. У разі бажання продовжити службу, вони мають право на відпустку протягом 90 днів без поділу на частини зі збереженням грошового забезпечення.

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