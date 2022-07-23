30 тисяч гривень під час війни: Кабмін змінив умови виплати працівникам ДКСВ

Кабінет міністрів змінив умови для виплати працівникам Державної кримінально-виконавчої служби (ДКСВ) 30 000 гривень під час війни. Зміни стосуються лише працівників ДКСВ.

Кабмін змінив умови виплати працівникам ДКСВ

Відповідні зміни до постанови №168 Кабмін вніс 1 липня. Водночас у документі вказано, що зміни почали працювати вже 1 червня.

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Згідно з документом, додаткову винагороду у 30 тисяч гривень під час воєнного стану зможуть отримати ті рядові солдати та начальники Державної кримінально-виконавчої служби, які перебувають у зоні бойових дій або тимчасової окупації та оточення.

Зазначається, що до цього надбавку могли отримати всі працівники служби, які перебували на територіях України, на яких надається допомога у межах "єПідтримки".

До слова, речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук зауважив, що можна отримати і виплату у 100 тисяч гривень. Це мають право зробити військові за участь у бойових діях на передовій. Така можливість зокрема зберігається тепер і на час лікування після поранення для поліцейських та осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту.

Водночас він підкреслив, що для всіх інших категорій осіб жодних змін щодо виплати винагороди до 100 000 не відбулося.

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Голова парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич заявляв, що бюджетні витрати на виплати військовим зросли під час війни. За його словами, на місяць необхідно приблизно 40 мільярдів гривень.